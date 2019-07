O Executivo de António Costa aprovou, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros o decreto-lei que autoriza o concurso público internacional e estabelece as bases da concessão do novo terminal de contentores no porto de Sines. Em causa, está um investimento privado de 642 milhões de euros, avançou a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, em conferência de imprensa.

“Este é um momento importante para o sistema portuário nacional e para a economia nacional“, disse a governante, esta tarde. Este projeto custará 642 milhões (que serão 100% suportados por privados) não só a construção de um cais, mas também a aposta em equipamentos e funcionalidade que “permitirão colocar este terminal nas rotas internacionais”.

“Este investimento privado, a atribuir em procedimento de contratação internacional, vai ao encontro dos objetivos do Governo em matéria de infraestruturas portuárias, com reflexos na economia ao nível da criação de emprego, da exportação de serviços e facilitação das exportações nacionais”, acrescenta o Governo, em comunicado.

Esta quinta-feira foi ainda aprovado o decreto-lei que “altera as bases de concessão da exploração, em regime de serviço público, do Terminal XXI”, também no porto de Sines. Este diploma vai permitir a expansão do terminal em causa para quase o dobro da capacidade, num investimento de 547 milhões de euros a ser integralmente suportados pela PSA.

“Neste momento, Sines já não tem capacidade para acolher toda a procura que tem e com estes investimentos passará a poder acolher essa procura“, rematou Ana Paula Vitorino.