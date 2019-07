A “guerra” dos bancos foi proveitosa para quem fez um crédito para comprar casa no ano passado. O spread médio aplicado nos novos contratos de crédito à habitação caiu para 1,51 pontos percentuais, revelou o Banco de Portugal nesta quinta-feira. Ao mesmo tempo as famílias não se deixaram cativar pelos empréstimos de taxa fixa, com a aposta na taxa variável a ser reforçada.

“O spread médio voltou a diminuir em 2018, mantendo-se a tendência de redução que se verifica desde 2015″, começa por referir o regulador da banca. De acordo com aquela entidade, o spread médio dos contratos a taxa variável e indexados à Euribor a 3, 6 e 12 meses foi de 1,51 pontos percentuais, 23 pontos base abaixo do spread médio de 2017. Daí que a TAN média aplicável a esses contratos se tenha situado nos 1,33%, abaixo dos 1,55% em 2017.

Esse corte no spread médio ocorreu num ano marcado por consecutivas revisões em baixa nas margens mínimas exigidas pelos bancos para financiar a compra de casa. Comportamento que tem tido seguimento este ano e que colocou atualmente no intervalo entre 1% e 1,25% as margens mínimas exigidas para dar crédito à habitação.

Ao fazerem estes cortes os bancos têm como objetivo impulsionar a concessão de crédito num ambiente de juros mínimos históricos. Em 2018, acabaram por conceder 9,5 mil milhões de euros de crédito à habitação, por intermédio de 87.906 novos contratos. Ou seja, aumentos de 23,4% e 13,4%, respetivamente, face ao verificado em 2017.

Já no que respeito ao tipo de contrato, a taxa variável não só concentrou a grande parte do crédito à habitação celebrado, como até reforçou importância.

A proporção do número de contratos celebrados a taxa variável aumentou para 85,9%, acima dos 81,3% registados em 2017, correspondendo a 87,8% do montante de crédito concedido (83,2% em 2017). Isto num contexto de mínimos históricos nos juros.

(Notícia em atualização)