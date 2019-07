Os alemães continuam a aumentar a presença em território nacional. Um ano depois da sede da Mapfre, o fundo AM Alpha comprou agora o centro comercial BPlanet, no Barreiro, revela o site PropertyEU. Ao ECO, fonte próxima do processo revelou que a transação acontecer por cerca de 55 milhões de euros.

O shopping, construído em 2019 por uma construtora francesa, tem uma área de 35.369 metros quadrados e 1.700 lugares de estacionamento. Os 73 inquilinos atuais são responsáveis por uma taxa de ocupação de 98%, nas quais se encontram empresas como o AKI, Decathlon e Jumbo, diz o site.

Esta foi a segunda aquisição no país, depois de, em outubro do ano passado, terem adquirido a sede da espanhola Mapfre, na Rua Castilho, em Lisboa, por 16,7 milhões de euros, sabe o ECO. O edifício está atualmente a ser renovado.

“Esta segunda aquisição em Portugal reafirma a nossa abordagem económica de investimento e a decisão de entrar no mercado português nesta fase inicial“, diz Martin Lemke, diretor executivo da AM Alpha, citado pelo PropertyEU.

“Enquanto estamos fortemente convencidos da qualidade das metrópoles ibéricas, estas cidades continuarão a estar no foco dos nossos investimentos e vamos continuar a analisar várias oportunidades que possam aparecer com todo o tipo de ativos“, continuou.

(Notícia atualizada às 15h20 com valor da transação)