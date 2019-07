O Departamento de Comércio dos Estados Unidos reviu em ligeira baixa a estimativa para a evolução do produto interno bruto (PIB) da economia norte-americana em 2018, apresentando um crescimento de 2,9% contra os anteriores 3%, avança o Washington Post, que recorda as “declarações frequentes” de Donald Trump sobre como o crescimento de “3% ou mais” seria a prova de que os cortes fiscais a favor dos mais ricos eram as medidas mais corretas a tomar.

A revisão das estimativas por parte deste ramo do governo norte-americano foram justificadas por um menor nível de investimento das empresas em infraestruturas, equipamentos e software face ao anteriormente pensado, explica o Departamento de Comércio. Agora, já com dados mais detalhados em mão, as contas levaram à revisão do valor global.

Além do Washington Post, também a Reuters e o Wall Street Journal destacam como os novos números para o PIB dos EUA representam um “golpe” nas previsões do presidente norte-americano. Contudo, e apesar de falhar a meta simbólica dos 3%, certo é que em termos mais globais a revisão em alta não altera a trajetória da economia norte-americana. O PIB dos EUA cresceu menos de 2% em 2016 e 2,2% em 2017, pelo que 2018 ainda surge como o melhor dos últimos três anos.

Apesar da revisão da evolução do PIB global norte-americano ter colocado o crescimento em 2,9%, a revisão do Departamento de Comércio também olhou para o PIB associado a bens e serviços, que acabou revisto de 3% para 2,5%.

“Ambas as formas de medir [o PIB] mostram que o crescimento económico do ano passado ficou aquém dos objetivos definidos pela Administração Trump no Orçamento para 2018”, sintetiza o WSJ.