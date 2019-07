Arranca esta sexta-feira a final de um dos torneios de jogos mais populares da Internet. O Mundial de Fortnite conquistou 40 milhões de jogadores, mas só alguns conquistaram a final do torneio. O evento tem para dar 30 milhões de dólares em prémios, dos quais 12 milhões vão diretamente para as contas dos quatro vencedores.

É um dos jogos mais populares da Internet. Depois do The International, o Fortnite World Cup é o segundo torneio mais chorudo do mundo no campo dos jogos de computador. A final do evento arranca esta sexta-feira, às 18h de Lisboa, e termina domingo.

Durante estes três dias de competição, vão decorrer quatro torneios: a final para jogadores individuais, a final para equipas de dois jogadores, a final do modo Creative e um torneio com celebridades e alguns dos streamers mais conhecidos de Fortnite, refere o Exame Informática.

A parte boa — e bastante aliciante — desta competição são os prémios oferecidos aos finalistas e, claro, ao vencedor. Dos 40 milhões de jogadores inscritos, aqueles que passarem à final recebem um prémio de 50 mil dólares (44,9 mil euros) e já é possível conhecer os seus nomes. Já os quatro finalistas de cada categoria vão receber, cada um, um cheque de três milhões de dólares (2,69 milhões de euros).

O Fortnite conta com 250 milhões de jogadores espalhados por todo o mundo e, para jogar, cada um dos participantes deve criar o seu próprio avatar. Este, por sua vez, será lançado de paraquedas para uma ilha onde terá de encontrar armas e outros equipamentos de defesa/ataque. O objetivo da competição é matar todos os outros jogadores, tentando sobreviver, ao mesmo tempo, aos ataques dos adversários.

A competição deste ano vai decorrer no estádio Arthur Ashe, em Nova Iorque, e vai ser transmitida em diversas plataformas online — Fortnite.com, Twitch, Mixer, Youtube e Facebook. No circuito do estádio vão estar instalados vários computadores, que serão utilizados pelos participantes, mas cada um terá de usar o rato e o teclado que trouxer de casa.