A Media Capital fechou o primeiro semestre do ano com lucros de 5,9 milhões de euros, uma quebra face ao período homólogo. Os resultados líquidos encolheram, mas foram positivos, com a dona da TVI a conseguir no segundo trimestre mais do que compensar os prejuízos registados nos três primeiros meses do ano.

O EBITDA ajustado da Média Capital ascendeu a 14,9 milhões nos primeiros seis meses deste ano, “correspondendo a uma redução de 25% face ao mesmo período do ano passado, sendo que no segundo trimestre a redução foi menos expressiva (8%)”, diz a empresa em comunicado enviado à CMVM.

“Nos primeiros seis meses de 2019 os rendimentos operacionais recuaram 1% em termos homólogos, atingindo os 86,4 milhões, tendo a queda sido de 2% para o trimestre completado a junho”, nota, salientando que os custos, excluindo os de reestruturação, aumentaram 6% para 71,5 milhões”. Os custos de reestruturação dispararam 94% para 686 milhões.

As receitas de publicidade apresentaram um “crescimento homólogo de 1%”, cifrando-se em 59 milhões de euros. Esta evolução é explicada pelo segmento de Rádio & Entretenimento. “Também as receitas de publicidade do segmento Outros (que inclui a área do Digital) registaram uma subida de 10% face aos primeiros seis meses do ano”, enquanto as da TVI caíram 1%.