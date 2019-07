Lucros da Brisa aceleram com mais tráfego nas autoestradas

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR), a gestora das concessões da Brisa, está a sentir os efeitos do crescimento da economia portuguesa. Com cada vez mais carros nas estradas, especialmente nas autoestradas, as receitas aceleram. E os lucros continuam a aumentar, alcançando, no primeiro semestre, os 83,2 milhões de euros.

“O resultado líquido foi de 83,2 milhões, apurado com base num resultado antes de impostos de 120,6 milhões de euros e em 37,4 milhões de imposto sobre o rendimento”, refere a BCR. Este resultado líquido compara com os 61,4 milhões registados no mesmo período do ano passado, traduzindo um aumento de 35,5%.

O EBITDA aumentou 10,5% para 232,4 milhões de euros, enquanto as receitas subiram 7,8% para um total de 299,1 milhões de euros — isto ao mesmo tempo que os custos financeiros encolheram com a redução da dívida para 1.838,9 milhões de euros. As receitas de portagem continuam a ter o maior peso, mas as das áreas de serviço dispararam 38,6% para 10,6 milhões de euros.

“No primeiro semestre de 2019 a atividade macroeconómica continuou a revelar algum dinamismo, o que permitiu a continuação do crescimento sustentado do tráfego em toda a rede da concessão BCR”, refere a empresa, em comunicado enviado à CMVM.

“Neste período observou-se uma variação positiva do Tráfego Médio Diário (TMD) de 6,0% face ao primeiro semestre de 2018, a que corresponde um volume de tráfego de 19.839 veículos/dia. Destaque para o crescimento orgânico, o qual atingiu os 6,1%”, conclui.

“Todas as autoestradas da concessão continuam a registar crescimentos de procura, entre os 4,0% registados na A5 e os 11,5% registados na A10”, nota a BCR, rematando que na A1, a principal autoestrada do país,