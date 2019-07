O Ministério da Administração Interna (MAI) abriu um inquérito ao caso das golas inflamáveis distribuídas pela Proteção Civil no âmbito do programa “Aldeia Segura”. Isto depois de ter sido noticiado que estas foram produzidas por uma empresa detida pelo marido da presidente de junta de Longos, Guimarães, e que continham material inflamável.

“Face às notícias publicadas sobre aspetos contratuais relativamente ao material de sensibilização, o Ministro da Administração Interna pediu esclarecimentos à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; determinou a abertura de um inquérito urgente à Inspeção-Geral da Administração Interna“, lê-se numa nota enviada às redações.

“Reafirma-se que estes materiais são de informação e sensibilização sobre como devem agir as populações em caso de incêndio e evacuação e não de combate a incêndios”, refere o documento.

Esta sexta-feira, o Jornal de Notícias (acesso pago) revelou que as golas que estavam a ser distribuídas no âmbito deste programa não tinham qualquer propriedade anti-inflamável. Ao jornal, dois oficiais de segurança do distrito de Castelo Branco disseram que “a gola aquece muito” e “cheira a cola”. Estes oficiais queixaram-se também do colete refletor, também feito em poliéster.

No mesmo dia, a revista Sábado avançou que as golas tinham sido produzidas pela empresa Foxtrot – Aventura, Unipessoal Lda, detida por Ricardo Nuno Peixoto Fernandes, marido da presidente de junta de Longos, Guimarães, a socialista Isilda Silva.

Em declarações ao JN, um representante da empresa disse que considerava tratar-se merchandising e que a entidade não referiu que os equipamentos “seriam usados em cenários que envolvem fogo”. A Proteção Civil reforçou esse argumento, dizendo que os materiais distribuídos não são de combate a incêndios nem de proteção individual, mas de sensibilização de boas práticas.

(Notícia atualizada às 13h18 com mais informação)