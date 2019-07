Compra dos kits inflamáveis passou pelo Governo

Foi sob orientação do Governo que a ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil adquiriu à empresa Foxtrot os kits inflamáveis para serem distribuídos no âmbito do programa “Aldeia Segura”, avança o Jornal de Notícias (acesso pago). Contudo, o ministro Eduardo Cabrita abriu um “inquérito urgente” à ANEPC, quando esta apenas se limitou a pagar.

Todo o processo de compra dos 15 mil kits inflamáveis foi acompanhado pela Secretaria de Estado da Proteção, liderada por José Artur Neves. A ANEPC apenas se limitou a desembolsar 202.950 euros por estes produtos e distribui-los pelas 1.909 povoações.

Este sábado, o Ministério da Administração Interna decidiu abrir um “inquérito urgente” à compra destes kits, quando a ANEPC apenas se limitou a pagar.

Estes kits foram comprados à empresa Foxtrot, a mesma a quem foram compradas as 70 mil golas antifumo inflamáveis, por 125.706 euros. A empresa pertence ao marido da presidente de junta de Longos, Guimarães, a socialista Isilda Silva.

Acabou por ser revelado que as golas que estavam a ser distribuídas não tinham qualquer propriedade anti-inflamável. Dois oficiais de segurança do distrito de Castelo Branco disseram que “a gola aquece muito” e “cheira a cola”, queixando-se também do colete refletor, também feito em poliéster.