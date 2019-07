O Governo vai exigir à ANA que inclua a construção de um oleoduto no projeto para o aeroporto do Montijo, revelou Alberto Souto de Miranda, secretário de Estado Adjunto e das Comunicações ao ECO. Em causa está o facto de o projeto apresentado pela ANA não contemplar a construção de uma infraestrutura que garanta o abastecimento direto e a autonomia do novo aeroporto. “O Governo pode desde já informar que já sinalizou essa necessidade e que exigirá que o novo aeroporto do Montijo seja abastecido por oleoduto”, afirmou o governante quando questionado sobre o projeto que se encontra em consulta pública.

A greve dos motoristas de matérias perigosas de abril último deu a conhecer não só o peso destes profissionais no dia-a-dia do país, como revelou um dos pontos fracos da economia portuguesa: os aeroportos de Lisboa e Faro ficaram ‘secos’ em menos de 24 horas. Perante este cenário, e volvidos dois meses, petrolíferas, Governo e ANA acabaram por decidir avançar com a construção de um oleoduto para abastecer diretamente a Portela.

Este ponto fraco nos aeroportos levou o ECO a procurar pelo projeto de oleoduto para o Montijo nos documentos em consulta pública sobre o eventual novo aeroporto, sem sucesso. Antes o oposto: “O abastecimento será realizado através de camião cisterna (em princípio de 30 m3 ), prevê-se que acedam ao Aeroporto cerca de 20 camiões por dia. Para se proceder à receção dos camiões, prevê-se a instalação de três ilhas de descarga”, diz o Estudo de Impacto Ambiental no seu Volume II, dedicado a capítulos introdutórios e à descrição do projeto.

“Numa fase posterior, prevê-se a possibilidade de o abastecimento ser também realizado através de pipeline“, lê-se ainda, mas nada mais acrescenta. Ou seja, o projeto desenhado pela ANA não prevê um oleoduto de raiz e tampouco se ‘atravessa’ por uma data para construir o mesmo. Assim, e à falta desta infraestrutura, perguntou-se à entidade licenciadora do Montijo — o Ministério das Infraestruturas e Habitação — porquê.

“No que respeita ao abastecimento por ‘pipeline’, o Governo pode desde já informar que já sinalizou essa necessidade e que exigirá que o novo aeroporto do Montijo seja abastecido por oleoduto”, respondeu o Secretário de Estado Adjunto de Pedro Nuno Santos,

Aeroporto: “em análise” central solar de 1.200 MWh

Na resposta ao ECO, e depois de recordar “que o projeto do aeroporto do Montijo é da responsabilidade da ANA, SA. e que a Agência Portuguesa do Ambiente, na sequência dos contributos recebidos na consulta pública, ainda terá de se pronunciar e eventualmente exigir medidas mitigadoras do impacto ambiental”, o Executivo salienta que “verá com bons olhos todas as componentes do projeto que contribuam para a sustentabilidade ambiental do mesmo” e que reserva para “o momento oportuno” mais declarações “sobre os méritos do projeto nesse particular aspeto”.

O novo aeroporto não prevê, por agora, qualquer instalação de raiz que permita a transformação de energia renovável. A hipótese é referida mas, e ao contrário de outros aeroportos que têm sido edificados ou renovados nos últimos anos a nível internacional, não são dadas garantias que haverá um projeto de energia renovável que minimize o impacto desta infraestrutura no ambiente. Neste campo a única certeza é que o Montijo terá “dois ramais de ligação à Rede Pública de Energia”.

“Os consumos totais de energia elétrica previstos serão de cerca de 10.800 quilowatts [10,8 megawatts] em 2022 e de 14.000 quilowatts [14 Mw] em 2062. O Terminal de Passageiros será responsável pelo consumo de aproximadamente 50% dos valores anteriormente indicados”, detalha o resumo não técnico do projeto. Apesar de assumir como objetivo desenvolver o terminal “de modo a obter um edifício mais sustentável ao nível dos consumos energéticos”, a ANA não dá como certo que avance com um projeto de renováveis. Mas pode vir a fazê-lo, assumindo que se irá “considerar a instalação de painéis solares/fotovoltaicos”.

Além de prever a aplicação de várias medidas que visam reduzir os consumos energéticos e emissões com efeito estuda, “está também a ser avaliada a possibilidade de instalação de uma central de produção de energia elétrica a partir de painéis solares, que permitirá uma produção anual de energia na ordem dos 1.200 MWh” por ano, lê-se no documento.

Serão igualmente considerados “sistemas de iluminação mais eficientes e controlados por sensores, equipamentos de climatização mais eficientes”.