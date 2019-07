A ANA – Aeroportos de Portugal está envolvida numa polémica depois de ter usado o aeroporto de Faro para promover Marselha, no sul de França. “Foge da confusão algarvia e descansa em França!!”, refere a campanha, que não foi bem aceite e que mereceu já um pedido de explicações por parte do Governo. Mas esta não é a primeira vez que uma situação assim acontece. Há um ano, a vilã era a TAP.

Em junho do ano passado, a TAP lançou uma campanha que moveu bastantes críticas nas redes sociais. Em vários táxis de Nova Iorque estava escrita a mensagem “Portugal, Your Way to Spain” (Portugal, o teu caminho para Espanha). A publicidade chegou aos portugueses através de um post no Facebook do jornalista Miguel Somsen.

“Vergonhoso”, “depois admiram-se que os espanhóis nos considerem um ‘anexo’ inferior”, “que imbecilidade”, foram alguns dos comentários negativos em reação à campanha da TAP. Mas a campanha também estava na Internet e, por lá, havia mensagens que usavam o país também como porta de entrada para França e Itália. Ao todo, a publicidade estava presente em 400 táxis de Nova Iorque e 800 painéis publicitários.

Para a companhia aérea havia uma explicação plausível. É que, naquela altura, comemoravam-se os 50 anos desde a inauguração da rota entre Lisboa e Nova Iorque e, nesse âmbito, a TAP lançou a campanha “Portugal Stopover“.

“O âmbito da campanha é promover o programa Portugal Stopover. Convidar todos aqueles que não têm agendada viagem para Portugal a fazerem-no, mesmo que o seu destino final seja Espanha, Itália, França ou outro qualquer destino europeu”, disse, na altura, fonte oficial da empresa à NiT, referindo que estes três países mencionados na campanha são os de maior potencial para a TAP à partida dos Estados Unidos.

A verdade é que, nesse mês, o The New York Times até dedicou uma parte de um artigo sobre escalas à comemoração dos 50 anos dessa rota. “O programa de stopover da TAP Air Portugal permite aos viajantes passarem até cinco noites em Lisboa ou no Porto sem qualquer custo enquanto viajam até mais de 65 destinos na Europa ou África“, lê-se no artigo, citado pela NiT.

No final desta “história”, foi instalado em Brooklyn um mural em homenagem à campanha. Num cenário bastante verde — típico da TAP –, a empresa pintou, numa das paredes, um elétrico de Lisboa, a Torre de Belém, o Panteão Nacional e até a Ponte 25 de Abril. Numa outra parede está a Torre Eifell e o Arc de Triomphe.