O presidente do conselho de administração do SIRESP enviou uma carta de cinco páginas ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita a criticar o relatório pedido pelo Governo para apresentar soluções tecnológicas para as comunicações de emergência, segundo avança a TSF.

Pedro Bonifácio Vítor começa por referir, na lista de críticas que chegou a Eduardo Cabrita no dia 22 de julho, que muita da informação contida no documento “se devia manter estritamente confidencial” por conter “informação extremamente sensível”. E lamenta que “logo após a publicação” o relatório tenha sido citado na comunicação social.

Para além do acesso a informações sensíveis, Pedro Bonifácio acusa o estado de nunca ter cumprido o contrato e acrescenta na lista, contratos que nunca foram cumpridos e dívidas que nunca foram pagas. O presidente do conselho de administração da SIRESP relembra o ministro dos sucessivos atrasos nos pagamentos ao SIRESP e refere que “em 2011 já se traduziam numa dívida de 12 milhões de euros, atingindo em dezembro um máximo de 22,8 milhões de euros.”

Por outro lado, o grupo de trabalho nomeado pelo Governo, responsável pelo relatório, acusa o SIRESP de mover-se apenas por “interesses privados e por uma lógica comercial de obtenção de lucro”. O presidente da empresa não gostou e lembrou o ministro Eduardo Cabrita que o SIRESP sempre cumpriu o contrato com o Estado e garante, “nem sempre se verificou da parte do parceiro público”.