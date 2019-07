Wall Street fecha em queda depois de recados de Trump

A negociação ficou condicionada desde antes do seu início. Os tweets de Donald Trump a criticar duramente a atitude das autoridades chinesas pouco antes da abertura dos mercados norte-americanos “condenaram” à desvalorização as três maiores bolsas dos Estados Unidos.

Esta terça-feira, o Dow Jones recuou 0,08%, para 27.198,02 pontos, conseguindo ainda assim sustentar-se um pouco melhor que o S&P 500, que perdeu 0,26%, para 3.013,18 pontos, e o Nasdaq, que caiu 0,24%, para 8.273,18 pontos. O setor tecnológico foi o que mais sofreu com os novos sinais de que um acordo entre Pequim e Washington ainda está distante.

“As tecnológicas estiveram fracas hoje, depois de Trump ter lançado um novo ataque à China a propósito das relações comerciais”, apontou Joseph Sroka, da NovaPoint, citado pela Reuters. “As grandes multinacionais tecnológicas são bastante sensíveis às matérias das relações comerciais e de tarifas na China”, acrescentou. Ao longo da negociação, a Apple desvalorizou 0,43%.

Além das declarações de Trump, também a antecipação de uma decisão da Fed a propósito dos juros norte-americanos tem mantido os investidores na expectativa, aguardando-se para quarta-feira o anúncio oficial de um corte de 25 pontos base na taxa de juro.

“Este corte irá transmitir aos mercados que a Reserva Federal está a apoiar a expansão económica“, referiu ainda Sroka. “Estão conscientes que as questões do comércio e das tarifas estão a provocar um abrandamento e que um pequeno corte amanhã [quarta-feira] irá reforçar a ideia que é mais provável que a taxa continue a descer do que subir a médio prazo.”