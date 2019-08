Revista de imprensa internacional

Numa altura em que o Brexit ainda é uma incerteza, o governo britânico já anunciou que vai ter mais 2,2 mil milhões de euros para preparar a saída do Reino Unido da União Europeia. O objetivo é garantir que estão prontos para deixar a União Europeia no final de outubro. Do outro lado do mundo, Kelly Craft foi nomeada como embaixadora da ONU, confirma o senado norte-americano. Já o IBM terá despedido cerca de 100 mil pessoas para ser “cool” como a Google e Amazon.

Reuters

Preparativos para o Brexit custam ao Reino Unido mais 2,2 mil milhões de euros

O Governo britânico anunciou que vai gastar mais 2,2 mil milhões de euros para preparar a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) sem um acordo. Os fundos adicionais para o Brexit vão ser aplicados na contratação de mais 500 guardas para as fronteiras, no transporte e armazenamento de medicamentos e em campanhas de informação. O ministro das finanças, Sajid Javid, já anunciou que nestes “92 dias que antecedem à decisão final é vital intensificar o planeamento para garantir que estamos prontos”. Leia a notícia completa no Reuters (acesso livre / conteúdo em inglês).

BBC

Kelly Craft nomeada como embaixadora dos EUA na ONU

O senado dos Estados Unidos confirmou a nomeação de Kelly Craft como embaixadora do país junto da ONU, apesar das reticências da oposição democrata. Craft vai substituir a primeira embaixadora de Trump na ONU, Nikki Haley, que deixou o cargo no final do ano passado. Kelly Craft apoiou a decisão de Trump de retirar os Estados Unidos do acordo de Paris sobre alterações climáticas. “Não somos obrigados a fazer parte de um acordo para sermos os líderes”, disse. Leia a notícia completa na BBC (acesso livre / conteúdo em inglês).

Financial Times

Bolsa de Londres compra Refinitiv por 27 mil milhões

A Bolsa de Valores de Londres anunciou a compra da Refinitiv, fornecedora global de dados e infraestrutura de mercados financeiros, por 27 mil milhões de dólares. A London Stock Exchange (LSE) vai pagar 14,5 mil milhões em novas ações e 12,5 mil milhões em dividas existentes para adquirir o Refinitiv. Don Robert, chairman da LSE, já anunciou que “esta transação é um momento decisivo para a LSEG em termos de sua importância estratégica”. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso livre / conteúdo em inglês).

TechCrunch

Revolut lança serviço de negociação de ações

A fintech Revolut permite negociar ações a partir desta quinta-feira. Na app da tecnológica, já é possível comprar ou vender títulos de 300 empresas com capital aberto na bolsa de Nova Iorque. O mais atrativo do novo serviço é que não há limite mínimo de investimento e não são cobradas comissões. Os clientes que vão ter acesso a este serviço são os que tenham o cartão Metal. Leia a notícia completa no TechCrunch (acesso livre / conteúdo em inglês).

Bloomberg

IBM despediu 100 mil pessoas para ser “cool” como a Google e Amazon

A tecnológica International Business Machines (IBM) terá despedido cerca de 100 mil funcionários nos últimos anos para se tornar mais próxima dos millennials. Queria ser “cool” e “trendy” como a Google ou a Amazon, segundo as declarações de acusação no âmbito de uma ação judicial por discriminação de idade. A empresa alega que se “reinventou” nos últimos cinco anos e que “contrata 50 mil funcionários todos os anos”. Leia a notícia completa no Bloomberg (acesso condicionado / conteúdo em inglês).