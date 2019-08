Os investidores procuram refúgio na dívida alemã, num dia em que as ações afundam devido ao impacto das novas investidas de Donald Trump na guerra comercial. A curva de yield das Bunds alemãs está negativa até aos 30 anos, enquanto outros países estão a seguir a tendência. No caso de Portugal, os juros das obrigações do Tesouro a sete anos voltaram a tocar terreno negativo.

O presidente norte-americano anunciou, através do Twitter, que vai impor taxas alfandegárias suplementares de 10% sobre um total de 300 mil milhões de dólares de importações oriundas da China, a partir de 1 de setembro.

Com esta decisão, as alfândegas norte-americanas passam a cobrar taxas sobre todos os produtos oriundos da China. Decisão já mereceu críticas de Pequim, mas também a preocupação mundial. Receios de que este clima de tensão tenha um forte impacto no crescimento da economia mundial estão a castigar as ações e o petróleo. Em sentido contrário, está a aumentar a procura por dívida.

O juro da dívida da Alemanha a 30 anos ficou, primeira vez, negativa nesta sexta-feira, tendo tocado -0,002%. Nunca a Alemanha tinha ficado com as taxas de todas as maturidades da sua dívida abaixo de zero.

A yield das obrigações portuguesas a dez anos segue a tendência, afundando para 0,285%, valor já muito próximo do mínimo histórico de 0,278% a que negociou a 3 de julho. Aproxima-se também do juro pedido pelos investidores para trocarem dívida espanhola com a mesma maturidade, que atingiu esta sexta-feira os 0,23%.

Toda a dívida pública portuguesa até aos seis continua em terreno negativo, sendo que os títulos a sete anos tocaram durante a manhã também esse patamar — nos -0,009% –, o que não acontecia desde o mês passado.