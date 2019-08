Os cinco maiores bancos nacionais registaram lucros de 462,9 milh√Ķes de euros no primeiro semestre do ano, menos 40% do que no mesmo per√≠odo do ano passado. A culpa √© o Novo Banco e do BPI. O primeiro banco duplicou preju√≠zos para 400 milh√Ķes de euros. O segundo viu os lucros afundarem 63% para 134,5 milh√Ķes. J√° a Caixa Geral de Dep√≥sitos, BCP e Santander Totta mantiveram uma tend√™ncia positiva e engordaram resultados.

Feitas as contas, os principais bancos portugueses lucraram 2,6 milh√Ķes de euros por dia entre janeiro e junho. Veja o v√≠deo com o resumo da semana na banca.