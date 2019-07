Lucro da Caixa aumenta 45% para 282,5 milhões no semestre

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), o banco de Estado, apresentou lucros de 282,5 milhões de euros na primeira metade do ano, traduzindo um aumento de 45,6% face ao mesmo período do ano passado.

No primeiro semestre do ano passado, o banco público tinha registado um lucro de 194 milhões de euros.

“Para esta evolução favorável contribuiu a subida da margem complementar em cerca de 34 milhões de euros, mais do que compensou a descida de 15 milhões de euros na margem financeira”, justificou o banco.

Na apresentação de resultados, Paulo Macedo sublinhou que o banco está agora a operar num contexto de mercado mais “difícil”, mediante a ação de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que tem prejudicado o negócio bancário. A descida das taxas de juros (e dos indexantes e spreads dos contratos de empréstimos) são “contravapores”, declarou o presidente da CGD. “Os bancos deixaram de ser atrativos para os investidores devido à baixa rentabilidade”, acrescentou.

Macedo adiantou aos jornalistas que está agora numa segunda fase de recuperação do banco: a primeira teve a ver com o balanço, mediante a redução do crédito malparado — o rácio de NPL (non performing loans) caiu para 7,3% com um reforço da cobertura para 64,3% no final de junho. “Agora temos de reparar a conta de resultados”, disse o responsável.

Redução de custos compensa

A CGD diz que a margem financeira foi impactada pela “conjuntura de taxas de juro”: caiu 3,2% para 281 milhões de euros em termos consolidados. As comissões bancárias subiram 1% para 243 milhões (mais um milhão de euros face ao primeiro semestre do ano passado), e compensaram um pouco a quebra da margem financeira. Feitas as contas, o produto bancário somou 19,1 milhões de euros para para 908 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano.

José Brito, administrador da CGD, diz que a redução dos custos de estrutura (-5,9% para 477 milhões de euros) compensou ainda mais a quebra da margem financeira. O banco diz que registou custos com pessoal de 35,5 milhões de euros por utilização da provisão constituída em 2017 para a implementação do plano de saídas de trabalhadores, “com impacto nulo no resultado líquido do semestre”. Há menos 400 trabalhadores nas fileiras do banco público face a junho do ano passado. E menos duas agências.

No lado do balanço, o crédito a clientes está em queda: caiu para baixo dos 50 mil milhões de euros no final primeiro semestre de 2019, menos 3,7 mil milhões de euros em termos homólogos. “Reflete a redução de crédito malparado e reembolsos de entidades públicas”, justifica o banco. Já os depósitos (recursos de clientes) sobem para os 73,1 mil milhões de euros.

Vai emitir 2.000 milhões para MREL

Paulo Macedo anunciou ainda aos jornalistas que o banco já foi notificado pelo Banco de Portugal dos seus requisitos de MREL (Minimum Requirement for Own Funds e Eligle Liabilities). Vai ter de emitir cerca 2.000 milhões de euros em dívida sénior preferencial e sénior não preferencial até final de 2022, o que é “perfeitamente acomodável” com os planos do banco, disse Macedo.

José de Brito completou a informação dizendo “que é um requisito que a Caixa facilmente cumprirá mas será um peso adicional para a margem financeira”. “Na prática é uma operação que não precisamos”, referiu o CFO da CGD, frisando que a situação de solidez do banco é forte.

(Notícia em atualização)