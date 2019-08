Orey volta a adiar contas. Aponta para 31 de agosto

A Orey Antunes continua sem conseguir apresentar as contas do ano passado. Tem vindo a adiar sucessivamente a publicação dos resultados, voltando, agora, a fazê-lo. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários aponta, agora, uma nova data: 31 de agosto.

“Não foi possível concluir os trabalhos de elaboração dos documentos de prestação de contas relativas ao exercício de 2018 conforme anteriormente comunicado”, diz a empresa. Assim, a “Sociedade Comercial Orey Antunes pretende proceder à divulgação dos referidos documentos previsivelmente até 31 de agosto”, remata.

Este é apenas mais um adiamento, a juntar a muitos outros, sendo que as contas anuais têm, por regra, de ser apresentadas pelas empresas cotadas até ao final de abril do ano seguinte.

A explicação para estes adiamentos tem sido o atraso no processo de auditoria às contas. A empresa justifica a demora na auditoria com a reestruturação que está a ser levada a cabo, mas também “decisões estratégicas de 2018 de descontinuação de ativos que levaram a alterações na forma de apresentação” das contas.

A reestruturação da Orey Antunes teve um impacto expressivo nas contas, levando-a a um prejuízo de 2 milhões de euros no ano passado.

Recorde-se que a Orey conseguiu, recentemente, o “ok” dos obrigacionistas para o adiamento, por um ano, do pagamento dos juros deste ano de uma emissão de títulos no valor de 30 milhões de euros.