As pessoas que viajam nos transportes fluviais de Lisboa com bicicletas vão ter, até ao final do ano, 300 lugares nos barcos que ligam as margens do Tejo. Este valor significa duplicar a capacidade que existe atualmente nas frotas da Soflusa e da Transtejo, e nos próximos anos deverá mesmo triplicar, já que os navios em fase de aquisição deverão incluir 200 lugares.

Esta medida, anunciada pelo secretário de Estado dos Transportes, José Mendes, é motivada pelo aumento de utilizadores dos navios que transportam consigo a bicicleta, adianta o Público (acesso pago). Os projetos que preveem acrescentar estes lugares não vão comprometer o número de passageiros transportados nem as questões de segurança, garante ainda José Mendes.

O investimento, explicou o secretário de Estado numa reunião com o Conselho Consultivo para a Mobilidade Sustentável da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB), vai permitir aumentar de quatro para 16 as bicicletas que podem ir em cada cacilheiro, enquanto nos catamarãs Transcat o número sobe de cinco para nove.

Os dez novos navios da Transtejo, cujo concurso está ainda a decorrer, terão, cada um, vinte lugares para bicicletas, o que se traduz em 5% da capacidade de transporte de passageiros. Mesmo assim, fica ainda aberta a possibilidade de aumentar a capacidade nestes.