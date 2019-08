Tem até esta terça-feira para se candidatar ao concurso nacional de acesso ao ensino superior. A primeira fase de candidaturas arrancou no dia 17 de julho, com um total de 51.568 vagas disponíveis, um número que se mantém quase inalterado face ao ano passado.

Os resultados da primeira fase do concurso nacional deverão ser divulgados a 9 de setembro, precisamente no dia no qual arrancam as candidaturas à segunda fase, sendo que estas se estendem até 20 de setembro.

Para se candidatar terá de guiar-se pela nota de candidatura do último colocado do ano anterior, sendo que, quem deseja entrar num dos dez cursos com a média mais alta, terá de superar os 18 valores. Nesta lista das dez licenciaturas em que é mais difícil entrar há um curso de letras, alguns de medicina e muitos de engenharias.

As engenharias voltam, mais um ano, a liderar o pódio dos cursos que apresentam a média mais elevada, mais precisamente engenharia física, engenharia aeroespacial e engenharia e gestão industrial. As médias nestes cursos estão a aumentar — estando perto dos 19,00 valores — e, por outro lado, para ingressar em medicina estão a diminuir. Aliás, a primeira licenciatura em medicina — cuja nota do último colocado do ano anterior foi 18,22 valores — surge apenas em sexto lugar, sendo, também, ultrapassada por um curso em matemática.

No ranking, há ainda um curso de letras, que surge na nona posição. É a licenciatura em línguas e relações internacionais, cuja nota do último colocado do ano anterior foi 18,00 valores.