Há um curso, na Universidade Católica Portuguesa, no Porto, que confere dois graus de licenciatura num só curso. São cinco anos e, no final, dois canudos: um que determina o grau de licenciado em direito e o outro de licenciado em gestão. As inscrições já estão abertas.

O programa de dupla licenciatura em direito e em gestão é uma “formação única em Portugal e resulta da parceria entre a Católica Porto Business School e a Escola do Porto da Faculdade de Direito”, explica a Católica em comunicado. O objetivo é preparar os estudantes para a “natureza interdisciplinar dos desafios que se colocam, cada vez mais, às pessoas e às organizações”.

A primeira fase de candidaturas para este programa já abriu e termina no dia 19 de julho. Do programa curricular fazem parte disciplinas como direito da União Europeia, contabilidade financeira, relações privadas internacionais, gestão de marketing, english for law and business ou regulação e concorrência. Algumas delas são lecionadas em inglês.

A dupla licenciatura torna os “profissionais mais aptos para entender os problemas e as necessidades do cliente”, afirma António Lobo Xavier, advogado e gestor, citado em comunicado.

Já Benedita Sousa Otto, que frequente atualmente o curso”, admite que o programa excedeu as suas expectativas e que lhe tem “permitido a aquisição de duas perspetivas e formas de pensar diferentes, formando uma visão global mais complexa”. Esta aluna fará parte dos primeiros duplamente licenciados, que terminarão o curso no final do próximo ano letivo.

Já com os dois canudos, os licenciados vão poder articular as duas áreas (gestão e direito) e as suas saídas profissionais vão passar pela consultoria fiscal e financeira, advocacia de negócios, planeamento e estruturação de operações, regulação e relações institucionais.