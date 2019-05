Católica organiza business talks na Fnac

A Católica Porto Business School vai voltar a juntar especialistas para uma conversa sobre “O paradigma do sindicalismo português na atualidade”. Ana Lourenço, docente da Católica e André Oliveira Correia, advogado na Garrigues, são os convidados de mais uma Fnac Business Talks, resultado de uma parceria que as duas organizações estabeleceram em 2018.

A 30 de maio, pelas 19h00, na Fnac do Norteshopping, tal como tem acontecido uma vez por mês desde o início do ano, o ciclo de conversa centra-se num tema específico, com o objetivo de partilhar conhecimentos técnicos e de desenvolvimento de competências pessoais. “Este fórum mensal assume-se como um espaço de conversas informais sobre o mundo dos negócios, entre um professor da Católica Porto Business School e uma personalidade convidada do mundo empresarial”, explica a organização.

As conversas retomaram em janeiro com Joe Santos, cofundador da Vencer Autismo e Raquel Campos Franco, da Católica, numa talk sobre “Fazer para 35 ou fazer para 15.000? Os desafios do impacto social e o caso da Vencer Autismo”. Em fevereiro foi a vez de João Barros, CEO e fundador da Veniam estar à conversa com o docente João Meneses sobre “Como criar e fazer crescer uma empresa de base tecnológica”, e em março a Católica tinha juntado Nuno Rocha, cofundador da 2 Venture e o docente Nuno Côrte-Real à volta do tema “Internacionalização de empresas: o desfio dos bens de consumo”.