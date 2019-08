Wall Street avança 1% animado pela subida do yuan

Após seis dias no vermelho e da pior sessão do ano, foi dia de recuperação em Wall Street. Os principais índices bolsistas norte-americanos encerraram esta terça-feira com ganhos em torno de 1%, perante a estabilização do valor da moeda chinesa, e apesar dos sinais de alerta relativamente à guerra comercial entre os EUA e a China se manterem. As tecnológicas comandaram a recuperação.

O S&P 500 valorizou 1,3%, rumo que foi acompanhado pelo Dow Jones (+1,22%) e pelo Nasdaq (+1,39%), índice que na sessão anterior tinha sido o mais penalizado pela subida de tom na guerra de palavras entre a administração Trump e o governo de Xi Jinping.

A recuperação do valor da moeda chinesa face à norte-americana aliviou os receios de que os câmbios fossem a mais recente arma a acrescentar à guerra comercial. Essa subida aconteceu ainda depois de uma intervenção por parte da China durante a última noite e que se seguiu às acusações de Donald Trump de que Pequim era um “manipulador cambial”, por ter deixado o yuan recuar até mínimos de mais de uma década na segunda-feira.

“É um sinal do lado chinês de que pretendem manter o yuan estável e a um nível elevado. Mas também indica a rapidez com que as coisas podem mudar”, afirmou Quincy Krosby, estratega de mercado da Prudential Financial, citado pela Reuters.

O setor tecnológico, que inclui empresas cujas atividades têm uma elevada exposição à China e que estiveram no centro das fortes perdas registadas na primeira sessão da semana em Wall Street, foi um dos principais motores da recuperação registada nesta terça-feira.

As ações da Apple valorizaram 1,89%, após um tombo de 5% na segunda-feira. No mesmo sentido fecharam a Intel (+0,65%) ou a Nvidia (+1,03%), por exemplo.

Em alta, destaque ainda para a Walt Disney, que somou 2,57% antes de apresentar o balanço das contas trimestrais após o fecho do mercado norte-americano.