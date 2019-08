A EDP Renováveis assinou um contrato de aquisição de energia (CAE) a 20 anos com a San José Clean Energy, para a venda de 100 megawatt (MW) de energia solar e 10 MW de armazenamento de energia, foi anunciado esta quarta-feira.

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis (EDPR), através da sua subsidiária EDP Renewables North América LLC, conseguiu um novo contrato de aquisição de energia (CAE) para um projeto solar de larga escala com sistema de baterias, o Sonrisa Solar Park, localizado no estado da Califórnia, EUA.

O projeto Sonrisa Solar Park já tinha assegurado um CAE de 100 MW de energia solar e 30 MW de armazenamento de energia, com a combinação de energia solar e sistema de armazenamento de energia projetada para aumentar eficiência e obter maior equilíbrio no fornecimento de energia, conforme anunciado em 20 de junho.

Com este novo acordo, o projeto vai agora ter um total de 200 MW de energia solar e 40 MW de armazenamento de energia e espera-se que inicie as operações em 2022.

“Na sequência deste acordo, a EDPR já assegurou 1,8 GW [gigawatt] de contratos a longo prazo nos EUA para projetos a serem instalados até 2022”, lê-se na nota enviada à CMVM.

Atualmente, a EDPR tem já assegurado 47% dos cerca de 7,0 GW de capacidade ‘build-out’ global prevista para o período de 2019 a 2022.