EDP já tem cinco propostas para a compra de ativos

A EDP recebeu, pelo menos, cinco propostas não vinculativas para a aquisição de ativos de energia hidroelétrica que a empresa está a vender. O prazo terminou na quarta-feira e, além da Iberdrola e da Endesa que foram conhecidas logo no dia seguinte, também a Engie — com quem a EDP criou recentemente uma joint-venture — e os fundos de investimento Ardian e Brookfield terão formalizado o interesse, segundo o Cinco Días.

António Mexia, afirmou que a venda das barragens estava a gerar um “forte interesse do mercado”. Um negócio que deverá permitir em encaixe de dois mil milhões de euros à empresa liderada por António Mexia.

Como já tinha anunciado, a EDP vai realizar vários processos de venda de ativos de forma a encaixar seis mil milhões de euros. O objetivo é financiar futuros projetos renováveis, incluindo um portfólio de ativos (redes e hidráulica) na Península Ibérica, e a maioria deles em Portugal.

Entre as empresas e fundos que receberam a documentação, estavam a Repsol, a Iberdrola, a Naturgy, a Endesa, a Engie e a Brookfield, os fundos do Macquarie (através a espanhola, a Viesgo) e a alemã Aquila Capital. Tal como a Iberdrola, a Repsol descartou desde o início fazer qualquer oferta, apesar de ter recebido o convite dos bancos contratados pela EDP (Morgan Stanley e UBS).

O presidente executivo da Endesa, disse ainda esta semana que para além do interesse em adquirir os ativos da EDP, a empresa está interessada em todas as oportunidades que surjam para crescer no mercado ibérico.