Hoje nas notícias: empréstimos, Prio e Dolce Vita

Alguns dos estudantes que tentam ter acesso à linha de crédito em que o Estado funciona como fiador estão a ver o pedido recusado pelos bancos devido ao risco e solvabilidade dos clientes. O abastecimento das gasolineiras do Pingo Doce vai passar a ser feito também pela BP, depois do sucesso da parceria que provem do cartão Poupa Mais. Estão à venda três Dolce Vita falidos por 15 milhões de euros. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Bancos recusam empréstimos a estudantes cujo fiador é o Estado

A linha de empréstimos bonificados para estudantes, financiada parcialmente por fundos comunitários e em que o Estado funciona como fiador, começou a funcionar no início do ano e em seis meses foram mais de 500 os alunos que recorreram a este crédito, pedindo 5,5 milhões de euros. Mas vários pedidos têm sido recusados pelos bancos, que justificam o chumbo com o risco e solvabilidade dos clientes.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Três falidos Dolce Vita à venda por 15 milhões



Os Dolce Vita de Ovar, Miraflores e Central Park estão à venda por 15 milhões de euros, na sequência de um processo de insolvência requerido à Sportsforum pelo banco espanhol Abanca, principal credor. No caso do centro comercial de Ovar, este está à venda por 8,3 milhões de euros, enquanto o de Miraflores está a ser vendido por pouco mais de cinco milhões e o Central Park por 1,45 milhões de euros.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

PGR gasta 13 milhões de euros por ano com pessoal



Os 271 trabalhadores efetivos da Procuradoria-Geral da República (PGR) custaram 13,2 milhões de euros num ano, dos quais 9,5 milhões disseram respeito a remunerações-base. Em suplementos remuneratórios foram despendidos 1,3 milhões de euros. As restantes verbas são referentes a prestações sociais (273 mil euros) e benefícios sociais (seis mil euros).

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)

Prio perde abastecimento de gasolineiras do Pingo Doce para a BP A rede de postos de abastecimento do Pingo Doce, que se aprovisionava apenas na Prio, vai passar a disponibilizar a BP, uma alteração que já ocorreu em oito bombas. “Com este alargamento, os nossos clientes poderão usufruir dos descontos em combustível dados pelo cartão Poupa Mais numa rede mais ampla”, explica fonte oficial da Jerónimo Martins ao DN/Dinheiro Vivo. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Falta de medicamentos afeta mais o interior do país



A falta de medicamentos nas farmácias atingiu um máximo histórico no primeiro semestre deste ano e, nestes casos, são as regiões do interior as mais prejudicadas. Se, a nível nacional, 5,5% dos portugueses já foi obrigado a interromper um tratamento devido à falta de medicamentos nas farmácias, Beja vê esse indicador disparar para 9,3%, sendo o distrito onde o impacto é maior. Nos distritos de Lisboa e Porto, são cerca de 6% os utentes que se queixam do mesmo problema.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).