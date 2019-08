Quanto custa carregar a bateria do telemóvel em euros?

Há uma boa probabilidade de estar a ler este artigo no ecrã de um smartphone. E podemos afirmá-lo com bastante certeza porque o telemóvel é um aparelho praticamente ubíquo. Dos telemóveis Android aos iPhones da Apple, a esmagadora maioria dos portugueses já tem um e usa-o para várias tarefas do dia-a-dia — desde a simples lista de compras a operações mais complexas, como transferências bancárias ou até compra de ações.

Certo é que o smartphone já não é uma coisa só dos millennials, porque a moda se tornou transversal a todas as idades. Outra coisa transversal a todas as faixas etárias é o medo de ficar sem bateria. E a cada vez que o smartphone é ligado à tomada, o aparelho consome um pouco de energia. Por isso, arriscamos também dizer: eventualmente, já se terá questionado quanto custa por ano carregar a bateria do telemóvel, certo? Arrisque um valor e compare com o que calculámos mais abaixo.

Entre carregar em Portugal ou em Espanha… carregue em Espanha

É difícil resistir à comparação com os preços do combustível. Muitos portugueses nas regiões próximas da fronteira preferem atestar o automóvel em Espanha. Extrapolando a realidade para o mundo dos smartphones, se tivesse de escolher entre carregar o telemóvel em Portugal ou em Espanha, ficar-lhe-ia mais barato carregá-lo no país vizinho.

Basta olhar para os números e fazer as contas: dados recentes compilados pelo Eurostat mostram que os portugueses gastaram em 2018 cerca de 22,90 euros por cada 100 kWh de eletricidade consumida. Se a análise for feita tendo em conta o esforço necessário para pagar a conta da luz, o país salta para o primeiro lugar da tabela.

Com estes dados, o ECO calculou quanto custa carregar a bateria do iPhone 7 durante um ano, assumindo que o telemóvel é ligado à corrente uma vez por dia. E se o seu palpite foi inferior a um euro, então acertou! Em Portugal, carregar o iPhone 7 durante um ano custa cerca de 75 cêntimos, com o país a ficar imediatamente acima da Alemanha e dois lugares à frente de Espanha.

A média dos 28 países da União Europeia, no entanto, é muito inferior: fica nos 56 cêntimos. E é no norte da Europa que é mais barato carregar o telemóvel da Apple: os finlandeses pagam apenas 36 cêntimos por ano para “atestar” a bateria do telemóvel.

Quanto custa carregar a bateria do seu telemóvel? Quantas árvores são precisas para fazer uma resma de papel? Quanto custa fazer uma prancha de surf? Quantos casamentos se fazem em agosto? De segunda a sexta-feira, até ao final de agosto, o ECO dá-lhe a resposta a um “Sabia que…”.