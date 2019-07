Construção e indústria criam 80% do emprego no norte

A indústria e a construção são setores de peso na região norte. No primeiro trimestre de 2019, a indústria e a construção contribuíram com 1,5 pontos percentuais para o crescimento de 1,9% do emprego total da região. Dos cerca de 31 mil empregos criados por todos os ramos de atividade, cerca de 18 mil (59%) tiveram origem no ramo da construção e mais de seis mil (21%) vieram das indústrias transformadoras, segundo o relatório trimestral da Norte Conjuntura, divulgado esta segunda-feira.

No primeiro trimestre de 2019, só as indústrias transformadoras (446,9 mil indivíduos) e a construção (124,9 mil) empregaram quase 600 mil pessoas, o que representa 33% do emprego total da região, 26,1% e 7,3% respetivamente. Segundo o relatório trimestral, estes dois setores têm observado uma evolução distinta ao longo dos últimos seis anos de recuperação económica.

Emprego na região em crescimento

A região norte completou seis anos sucessivos de crescimento homólogo no que respeita à taxa de emprego. Entre o primeiro trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2019, o número de pessoas empregadas na região aumentou em 188 mil, o que representa 36% de todo o emprego criado em Portugal.

Neste cenário de crescimento as exportações têm uma quota significativa. O valor das exportações de mercadorias por parte de empresas da região aumentou 2,3%, em termos homólogos, traduzindo-se numa ligeira aceleração face ao trimestre precedente. Esta aceleração resultou, em particular, do forte crescimento das exportações de automóveis, outros veículos terrestres, partes e acessórios (7,6%).

O ramo da construção foi mesmo o mais dinâmico durante o primeiro trimestre de 2019. Em termos homólogos, o emprego na construção cresceu 17,2%, os edifícios licenciados para habitação aumentaram 13,3% e a avaliação bancária das habitações cresceu 6,9%.