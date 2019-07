O BPI diz que tem o rácio de malparado mais baixo do mercado em Portugal. Ainda assim, o banco prepara a venda de uma carteira de 200 milhões de euros de crédito em incumprimento do segmento de empresas até final do ano. E já tem interessados.

“São 200 milhões com crédito colateral de empresas. Estamos numa fase muito avançada, a receber ofertas sem compromisso firme”, adiantou Pablo Forero, presidente do banco, durante a apresentação dos resultados semestrais.

“Esperamos receber propostas de compromisso firme até final de setembro, para depois tomarmos uma decisão”, acrescentou o mesmo responsável.

Para já são sete ou oito candidatos que apresentaram oferta sem compromisso. “O que interessa é o bidding“, referiu Forero.

O BPI chegou a junho com um rácio de malparado de 3,3%. “Temos o melhor rácio de malparado em Portugal. E, se não é o melhor, é o segundo melhor da Península Ibérica”, notou Pablo Forero.

O banco apresentou esta manhã lucros de 134,5 milhões de euros no primeiro semestre do ano, uma quebra de mais de 60% face ao mesmo período do ano passado, isto porque não contou desta vez com fatores extraordinários, com a venda de participações financeiras.