Com o sucesso da parceria entre o Pingo Doce e a BP, através do cartão Poupa Mais, a rede de postos de abastecimento incluídos vai ser alargada. As bombas do grupo Jerónimo Martins vão deixar de ser exclusivamente da Prio, sendo que são já oito os postos que sofreram alterações nesta transformação para BP/Pingo Doce.

“Estamos a alargar alguns postos de abastecimento a esta parceria [entre o Pingo Doce e a BP]”, adiantou o grupo ao Diário de Notícias (acesso pago). “Com este alargamento, os nossos clientes poderão usufruir dos descontos em combustível dados pelo cartão Poupa Mais numa rede mais ampla“, explicaram.

Nas 38 lojas Pingo Doce e cinco Recheio com abastecimento automóvel, o fornecimento de 100% dos combustíveis era feito pela Prio. Agora, além da Prio, os postos de abastecimento da Jerónimo Martins terão disponíveis também combustíveis da BP, que tem cerca de 500 postos no país.

A parceria, baseada no cartão de fidelização Poupa Mais, permite aos clientes do Pingo Doce ter acesso a talões de desconto para usar em bombas BP selecionadas. As vendas totais do Pingo Doce, que incluem valores de vendas de loja e combustível, cresceram 4,6%, para 3,8 mil milhões de euros no ano passado.