Prio investiu meio milhão de euros em programa de aceleração

A Prio já investiu 500 mil euros no seu programa de inovação, o Prio Jump Start, que vai na terceira edição. A iniciativa pretende ser um programa de inovação e aceleração de startups e é promovida em parceria com a consultora de inovação iMatch.

No final do programa, as três startups vencedoras podem implementar as suas soluções na Prio, em ambiente real e com o apoio da equipa da empresa, além de receberem uma bolsa de implementação mínima de 10 mil euros.

Nesta terceira edição, o Prio Jump Start recebeu 83 candidaturas de startups, 47 das quais nacionais e as restantes 36 de 21 países diferentes. A Sensei, a Wall-i e a Enertecgreen saíram vencedoras na final do programa de empreendedorismo. Agora, vão desenvolver os seus pilotos em conjunto com a Prio, com o objetivo de integrar as suas soluções e produtos inovadores na cadeia de valor da empresa.

Além da iMatch, o programa conta com o apoio da Portugal Ventures, da Inova Ria e da Câmara Municipal de Ílhavo.