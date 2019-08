Wall Street no verde. Investidores à procura de “pechinchas”

Após perdas de mais de 1% no início do dia, Wall Street inverteu e acabou por encerrar com ganhos ligeiros. Muitos investidores terão aproveitado para ir em busca de “pechinchas” após um período de seis sessões de perdas. Ainda assim os sinais de alerta mantêm-se com o ouro a brilhar acima dos 1.500 dólares e o petróleo em derrapagem até bem próximo dos 50 dólares.

O S&P 500 avançou uns ligeiros 0,08% enquanto o Nasdaq somou 0,38%. Apenas o Dow Jones destoou, mas com uma perda de apenas 0,09%.

“Como cortamos as perdas para metade pela hora do almoço e continuamos a subir, tornou-se uma questão de os compradores continuarem a comprar ações que sentem que foram excessivamente vendidas ao mesmo tempo que havia falta de vendedores” afirmou Michael James, diretor do departamento de negociação de ações da Wedbush Securities, para justificar a ligeira recuperação observada em Wall Street nesta sessão.

Apesar disso, os sinais de alerta mantiveram-se nas bolsas norte-americanas, com os receios dos investidores face ao impacto da guerra comercial sobre a evolução da economia a refletir-se na queda dos juros da dívida soberana norte-americana. No prazo a 30 anos aproximaram-se de mínimos históricos.

O nervosismo dos investidores também foi percetível no que respeita à procura de ouro como ativo refúgio, com o preço da onça a ultrapassar pela primeira vez nos últimos seis anos a fasquia dos 1.500 dólares.

Em compensação, o petróleo chegou a resvalar 5%, com o barril de crude a ficar próximo da fasquia psicológica dos 50 dólares.

A Walt Disney destacou-se pela negativa na sessão norte-americana, com uma queda de quase 5%, depois de ter reportado resultados que ficaram aquém das estimativas dos analistas.