O Novo Banco anunciou a venda de duas carteiras de imóveis e crédito malparado no início da semana, dando agora conta ao mercado que o negócio foi feito por um montante global de cerca de 258 milhões de euros, 30% da respetiva avaliação.

Ao Cerberus foi vendido o “Projeto Sertorius”, tal como o ECO avançou em final de julho, uma carteira com um valor bruto contabilístico de 487,8 milhões de euros composta por 195 imóveis agregados, que se traduzem em 1.228 unidades individuais, com usos industrial, comercial, terrenos e residencial, incluindo estacionamentos.

De acordo com comunicado publicado no site da CMVM nesta quarta-feira, o banco liderado por António Ramalho revela que “o valor de venda da carteira a entidades indiretamente detidas por fundos geridos pela Cerberus Capital Management, ascendeu a 159 milhões de euros“.

O outro negócio diz respeito à venda à Waterfall Asset Management de uma carteira de ativos imobiliários e crédito não produtivo designada por “Projeto Albatroz””. A carteira foi contabilizada como tendo um valor bruto contabilístico de 308 milhões de euros, segundo o Novo Banco. Relativamente a esta operação, o valor de venda “ascendeu a 98,7 milhões de euros“, diz o comunicado do banco.

Somando dois valores acordados na venda das duas operações, estas ficam avaliadas em 258 milhões de euros, este valor representa 32,25% dos 800 milhões de euros a que estavam avaliadas.

“Estas operações não tiveram efeitos adicionais na conta de exploração face à valorização dos ativos nas contas do Novo Banco de 30 de junho de 2019 na medida em que já refletem o montante de 228,7 milhões de euros de provisões no semestre relacionadas com as referidas vendas de ativos”, dá conta o Novo Baco nesta quarta-feira.