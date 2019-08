Lisboa está pintada de verde, com a maioria das cotadas a recuperar as perdas das últimas sessões. E que o diga o BCP, que disparou mais de 2%, depois de 11 sessões consecutivas em queda. Apenas duas cotadas terminaram a sessão desta quinta-feira em queda.

O PSI-20, principal índice bolsista português, valorizou 1,84% para 4.929,04 pontos, com 15 dos 18 títulos no verde. A contribuir para este desempenho estiveram, sobretudo, as ações do BCP. Mas também a Galp impulsionou os ganhos no mercado bolsista português.

Os títulos do BCP avançaram 2,48% para 0,2194 euros, ao fim de 11 sessões consecutivas a cair. Recorde-se que as ações do banco liderado por Miguel Maya têm sido muito castigadas, numa altura em que a banca está sob forte pressão devido à política monetária que insiste na descida dos juros como estratégica para assegurar que a economia da Zona Euro não descarrila.

Títulos do BCP ganham quase 2,5%

No setor energético, destaque para a Galp, que, com a recuperação do preço do petróleo, encerrou a sessão a subir 2,28% para 13,25 euros. As cotações do petróleo estiveram forte pressão nas últimas sessões, tendo o crude ficado perto de quebrar a barreira psicológica dos 50 dólares por barril.

As maiores subidas da sessão foram sentidas, no entanto, na Altri, Mota Engil e Jerónimo Martins, que avançaram, respetivamente, 5,06%, 4,62% e 2,68%.

Lisboa está a acompanhar o sentimento positivo que se vive no resto da Europa. O Stoxx 600 valorizou 1,42%, enquanto o espanhol IBEX somou 1,12% e o alemão DAX avançou 1,32%. Isto numa altura em que as bolsas estão animadas com a taxa de câmbio fixada pelo Banco Popular da China.

“O mais importante para a sessão é que o PBOC (Banco Central da China) fixou a taxa de câmbio do yuan contra o Dólar em torno do nível psicológico de sete yuans por dólar. Isto é uma boa notícia porque o mercado sofreu no início da semana, entre outras coisas, com os receios de uma depreciação do Yuan e o início de uma guerra cambial”, lê-se na nota do research do Bankinter.