Exportações diminuem 8,3% em junho

As exportações de bens diminuíram 8,3% em junho, comparando com o mesmo mês de 2018, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. As importações também diminuíram, mas 4,1%, não impedindo assim o agravamento do défice comercial, que atingiu os 1.833 milhões de euros.

Segundo o INE, parte da explicação para a queda tão acentuada das exportações de bens passa por o mês de junho ter tido menos quatro dias úteis que o mês de maio. Mas esta não é a única explicação. A exportações de combustíveis caiu 34,3% em junho, e a importação dos mesmos produtos diminui 24,8%, havendo ainda um acréscimo substancial de material de transporte (32,4%), sobretudo devido à compra de aviões.

No entanto, a importação de aviões não deve ter impacto nas contas do PIB, uma vez que estes apesar de registados nos dados do comércio internacional — que regista fluxos de entradas e saídas –, só contam para o crescimento económico se houver transferência da propriedade económica, o que não acontece quando o negócio é feito com registo a locações operacionais.

(Notícia em atualização)