Lisboa regressa às quedas, com BCP a perder 1,5%

A bolsa nacional arrancou a última sessão da semana com perdas ligeiras, pressionada pelo BCP. As ações do banco estão de volta ao vermelho, depois de terem valorizado, esta quinta-feira, pela primeira vez em 12 sessões. A impedir uma queda mais acentuada do índice estão as cotadas do setor energético.

O PSI-20 está a desvalorizar 0,13% para 4.920,9 pontos, depois de, na última sessão, ter interrompido um ciclo de quedas consecutivas. Das 18 cotadas nacionais, a maioria está a perder valor.

A penalizar o desempenho do principal índice bolsista nacional estão as ações do BCP, que recuam 1,55% para 0,216 pontos, representando a maior queda desta sessão. O banco voltou ao vermelho, depois de ter desvalorizado durante 11 sessões consecutivos, recuperando apenas na última sessão.

Ainda no vermelho, destaque para as ações da Sonae, que desvalorizam 0,43% para 0,817 euros, e dos CTT que recuam 0,16% para 1,9 euros.

A travar uma queda mais expressiva está o setor energético, com destaque para a EDP Renováveis que soma 0,62% para 9,69 euros, batendo um novo máximo histórico, e para a EDP que avança 0,21% para 3,369 euros.

A evitar maiores perdas está também a Galp Energia que valoriza 0,19% para 13,275 euros, numa altura em que o preço do barril de petróleo está a subir nos mercados internacionais.

Na Europa, o sentimento é de perdas, com as bolsas atentas ao que se passa em Itália, nomeadamente com a possível queda do Governo. Além disso, os dados económicos europeus continuam a ser desanimadores.

