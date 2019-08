A bolsa de Lisboa dá mostras de recuperação após três sessões em queda e está a valorizar 0,5%, numa altura em que a Europa segue expectante quanto ao desenvolvimento das conversações entre os Estados Unidos e a China. A impulsionar o desempenho do índice estão os títulos do setor energético, com destaque para a EDP e EDP Renováveis, cujas ações valorizam mais de 1%.

O PSI-20 está a somar 0,51% para 4.857,91 pontos, depois de ter estado em queda durante três sessões consecutivas. O índice acompanha os primeiros sinais de recuperação das restantes praças europeias, que foram penalizadas pelo aumento das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O Stoxx-600 está a avançar 0,26% para 368,68 pontos, enquanto o francês CAC-40 está a valorizar 0,35% para 5.253,17 pontos.

Em Lisboa, destaque para o setor energético que está a dar um impulso ao principal índice bolsista. A EDP está a somar 1,25% para 3,318 euros, enquanto a EDP Renováveis avança 0,97% para 9,38 euros. Esta quarta-feira, a EDP Renováveis anunciou que fechou um contrato para a venda de 100 MW de energia solar nos Estados Unidos.

Ainda nas subidas, destaque para o desempenho do BCP que sobe 0,23% para 0,2194 euros, após dez sessões consecutivas em queda. A Jerónimo Martins está a subir 0,57% para 14,225 euros.

A impedir uma subida mais expressiva estão as ações da Galp Energia, que desvalorizam 0,34% para 13,04 euros, numa altura em que o preço do barril de petróleo está em queda nos mercados internacionais. O Brent recua 0,39% para 58,71 dólares, enquanto o WTI cai 0,26% para 53,52 dólares. Ainda nas quedas, destaque para a Sonae que desvaloriza 0,06% para 0,814 euros.

(Notícia atualizada às 8h27 com mais informação)