Bolsa de Lisboa valoriza, mas fica aquém da Europa

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta quinta-feira praticamente inalterada, acumulando um ligeiro ganho de 0,05% para 5.013,62 pontos, ficando abaixo dos registos das principais praças europeias, culpa das pesadas desvalorizações da Ramada e da Altri, que recuaram mais de 4%.

A nível europeu, destaque para a bolsa italiana, que ganhou 0,79% para 21.556,91 pontos, e para a subida de 0,75% do IBEX espanhol, para 9.083,20 pontos. Ligeiramente abaixo destes comportamentos ficou o CAC francês, que ganhou 0,7%, para 5.557,41 pontos, e o DAX alemão, que subiu 0,53%, para 12.253,15 pontos.

A pesar na evolução do PSI 20 esta quinta-feira esteve sobretudo a Altri, que depois do fecho da sessão de ontem divulgou uma quebra de 8% nos lucros, para 68 milhões de euros. Os números da empresa não foram bem recebidos pelos investidores, com o título a desvalorizar 4,45% ao longo da sessão, fechando nos 5,68 euros. Mas a Altri não foi a única a empurrar a praça lisboeta para baixo.

Também a Corticeira Amorim, que apresentou resultados antes da abertura do mercado, foi penalizada ao longo da sessão, desvalorizando 1,03%, para 9,63 euros. A empresa fechou os primeiros seis meses do ano com lucros de 40,4 milhões de euros, ligeiramente abaixo do registo do mesmo período do ano passado.

Além disso, também o BCP acabou por persistir em terreno de perdas, apesar de na abertura da sessão ter dado sinais de algum vitalidade. Apesar de já ter acumulado uma desvalorização de 15% em todo o mês de julho, o banco entrou em agosto no mesmo registo: depois de ter estado a avançar 0,74%, o título do BCP acabou por inverter, fechando com uma perda de 0,35%, para 0,2304 euros.

Perante todo este cenário, deve-se sobretudo a três cotadas a manutenção do PSI-20 em terreno positivo no final da sessão. A EDP e a EDP Renováveis valorizaram 1,02% e 1,08% e a Jerónimo Martins galgou mais 0,96%.