Wall Street de volta aos ganhos no “day after” de Powell

As principais praças norte-americanas estão de volta aos ganhos, depois de a desilusão se ter apoderado dos investidores no seguimento das elevadas expectativas que se foram criando em torno da dimensão do corte de juros por parte da Reserva Federal.

O Nasdaq registava, na primeira sessão de agosto, uma valorização de 0,25%, para 8.195,99 pontos, e o Dow Jones subia 0,08%, para 26.885,71 pontos, ligeiramente acima do S&P 500, que avançava 0,07% no arranque da negociação, para 2.982,34 pontos. O Nasdaq e o Dow Jones, entretanto, ganharam algum balanço, estando já a avançar 0,46% e 0,3%, respetivamente, com a S&P a situar-se já nos 0,18%.

Na sessão de quarta-feira a reação dos mercados foi de uma certa apatia face ao anúncio da Reserva Federal, já que os investidores esperavam uma intervenção mais decidida da Fed, isto apesar de todos os sinais apontarem para um corte de não mais de 0,25 pontos, tal como se verificou. As declarações de Jerome Powell, de que este não seria o início de um ciclo de cortes na taxa de juro, vieram pôr termos à expectativa.

“Deixem-me ser claro: este não é o início de uma longa série de cortes de juros”, afirmou Powell em conferência de imprensa após a divulgação da decisão relativa aos juros. Ainda o líder da Fed falava aos jornalistas e já os mercados norte-americanos mostraram reações adversas, acabando por fechar na quarta-feira em terreno negativo — o S&P 500 perdeu 1,1%, o Nasdaq 1,18% e o Dow Jones recuou 1,22%.

“Seria sempre uma tarefa difícil para a Fed ser tão expansionista como os mercados bolsistas esperavam. O corte de 25 pontos base foi um não-evento”, conforme comentou Chris Beauchamp, analista-chefe da IG, citado pela Reuters.

“Com a Fed fora do caminho, há uma chance de que todos nós possamos voltarmo-nos a concentrar nos lucros e na forma como esta temporada tem trazido dados positivos”, acrescentou.