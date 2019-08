90% das insolvências não pagam a credores

A quase totalidade dos crédito reconhecidos pelos tribunais em processos de insolvência ficam por pagar, revela o último Destaque Estatístico Trimestral da Direção-Geral da Política de Justiça citado pelo Correio da Manhã (acesso pago)

“A taxa de recuperação de créditos, ou seja, a proporção do montante de créditos pagos face ao montante de créditos reconhecidos, cifra-se em 9,4%”, de acordo com o documento que tem dados referentes ao primeiro trimestre de 2019. Os restantes 90,4% não tiveram um “pagamento efetivo”, mostram os dados.

Nos três primeiros meses do ano foram decretadas 2.757 insolvências nos tribunais de primeira instância, ou seja, uma redução de 181 processos face ao mesmo período do ano passado. No entanto, há um aumento do número de particulares que pedem a insolvência pessoal. Pesam já 80% do total.

Ao nível das empresas são as que operam ao nível do comércio por grosso, retalho e reparação de veículos que representam a maioria das insolvências.