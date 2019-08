Depois de mais ter negociado quase toda a sessão no vermelho, a bolsa de Lisboa fechou esta terça-feira a subir, depois de mais um volte face nas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. A administração norte-americana anunciou esta terça-feira que vai adiar a aplicação de mais taxas aduaneiras sobre as importações de telemóveis, computadores portáteis e brinquedos que estavam previstas entrar em vigor a 1 de setembro para 15 de dezembro. O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI-20, fechou a valorizar 0,61%.

O anunciou levou a uma viragem na tendências dos mercados acionistas um pouco por todo o mundo e a bolsa de Lisboa não ficou imune a esta tendência. A puxar pelo principal índice da praça lisboeta esteve o BCP, que na sessão de segunda-feira perdeu 5,22%, conseguiu recuperar as perdas e ultrapassou novamente a barreira dos 20 cêntimos por ação. Após ganhos de 4,35%, terminou o dia nos 0,2065 euros.

A Galp Energia também puxou pelo PSI-20, valorizando 1,05%. A Mota Engil foi, ainda assim, a cotada que conseguiu a maior subida do dia. As ações valorizaram 7,96%, terminando a sessão a valer 1,817 euros. Já a EDP Renováveis terminou em sentido inverso, com uma queda de 3,10%, para os 9,39 euros por ação.

Mota-Engil dispara 8%

Na Europa, a tendência foi de subida. O anúncio de tréguas, pelo menos para já, na mais recente escalada de tensão entre os Estados Unidos e a China, com a ameaça da administração Trump de aplicar novas taxas aduaneiras sobre os restantes 300 mil milhões de dólares de importações chinesas foi recebida com promessas de retaliação em Pequim. O anúncio de que essas taxas afinal não vão ser aplicadas a partir de 1 de setembro, mas sim apenas a 15 de dezembro dão espaço aos mercados para respirar e para as duas maiores potências económicas do mundo conversarem.

Nesse sentido, o Stoxx 600 terminou o dia a valorizar 0,6%, com o principal índice da Bolsa de Paris, o CAC 40, a valorizar 1,1%, o DAX alemão a subir 0,8%, e os principais índices das bolsas de Londres e Madrid a terminarem com ganhos de 0,4%.