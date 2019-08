Movimento dos Coletes Amarelos em Portugal chega ao fim

Depois de uma concentração marcada em apoio aos motoristas ter ficado deserta, o Movimento dos Coletes Amarelos Portugal (MCAP) decidiu dissolver-se. O grupo anunciou a decisão na página do Facebook, onde aponta a falta de ação dos portugueses e um “boicote” do Governo como estando na origem do fim.

“Mal ou bem, fizemos História“, pode ler-se no texto assinado pelo porta-voz do MCAP, Bruno Branco. “Ao fim de tanto sermos ignorados e alvos de chacota, decidimos aceitar o que o povo escolhe ser embora com a mágoa do que poderíamos ser e conseguir”, reiteram.

O movimento aponta ainda o dedo ao Governo, “que boicota de todas as maneiras, e que também utiliza a Polícia como um escudo para eternizar o seu sistema corrupto”. O fim do movimento, noticiado pelo Expresso (acesso condicionado), foi anunciado no final da tarde desta segunda-feira, algumas horas após o que teria sido um “buzinão” em frente à Assembleia da República, mas que não teve a adesão esperada.

“No final de tudo, duma coisa temos a certeza, nunca nenhuma manifestação na História de Portugal provocou que o Governo colocasse toda a Polícia disponível na rua“, sublinha ainda o MCAP, numa referência à manifestação de dezembro do ano passado, que apesar de ter sido altamente antecipada, acabou por não ter um efeito expressivo.