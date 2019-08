Hoje nas notícias: arrendamento acessível, contentores e PSD

Os motoristas de matérias perigosas cumprem, esta quarta-feira, o terceiro dia de greve com um escalar de tensão e a recusa de cumprimento dos serviços mínimos. O dia fica também marcado pela nota de que ainda não há seguros para o arrendamento acessível, pelas críticas de Carlos Carreiras ao PSD e pela ordem de remoção dos contentores que estavam para arrendar por 600 euros. Lá fora, o Senado italiano só toma decisão sobre futuro do Governo na próxima semana.

Seguros do arrendamento acessível ainda não existem

A participação no Arrendamento Acessível exige a subscrição de um seguro, mas um mês e meio depois do programa ter entrado em vigor tal produto ainda não foi criado. Embora já tenham sido celebrados contratos no âmbito deste programa, os seguros obrigatórios ainda não existem e as maiores seguradoras do país garantem mesmo que não têm interesse num produto desta natureza. Até ao momento, autoridade responsável pela aprovação destes “seguro do arrendamento acessível” nem sequer foi contactada sobre este assunto e o Governo mantém-se em silêncio. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Bancos em Espanha pagam mais por depósitos das empresas

As novas aplicações em depósitos a prazo feitas por particulares em bancos espanhóis tiveram uma taxa de juro média de 0,045% enquanto as que foram feitas pelas empresas tiveram uma remuneração média de 0,271%, segundo dados do Banco de Espanha. De acordo com os dados do Banco de Portugal, as novas aplicações em depósitos a prazo feitas por particulares por terras lusitanas tiveram uma remuneração média de 0,12% e os depósitos feitos pelas empresas tiveram uma remuneração média de 0,009%. A tendência de os depósitos renderem cada vez menos está instalada na Europa, mas os portugueses estão mesmo entre os que pagam menos. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

“PSD está há muito em greve de combate político”

O social-democrata Carlos Carreiras não poupa críticas ao PSD. E num contexto de greve dos motoristas, o autarca faz um paralelismo dizendo que o partido de Rui Rio está “há muito em greve ao combate político” e não está mesmo a cumprir os “serviços mínimos”. O atual autarca da Câmara de Cascais considera, portanto, que o PS de António Costa terá uma “vitória esmagadora” na ida às urnas que se adivinha. “Abram alas para António Costa, em velocidade cruzeiro para uma vitória esmagadora em outubro”, frisa. Leia a notícia completa no Jornal I (acesso pago).

Câmara impõe “remoção imediata” de contentores que estavam para arrendar por 600 euros

O gabinete do presidente da Câmara de Lisboa garante que os “apartamentos” inseridos em contentores que se encontravam para arrendar por 600 euros, em Marvila, são ilegais. Isto porque não foram sido precedidos “do respetivo licenciamento nos serviços de urbanismo” da autarquia, pelo que foi determina a remoção imediata dessas infraestruturas. O anúncio para estes “apartamentos” foi colocado no OLX e descrevia-os como “ecocontentores recuperados e isolados” com lotação de duas pessoas. Os moradores teriam também acesso a outras áreas comuns, lia-se. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Senado italiano adia decisão sobre Governo para 20 de agosto

O Senado italiano adiou para a próxima semana a tomada de qualquer decisão sobre o futuro do Governo de coligação liderado por Guiseppe Conte. Após um debate intenso, os senadores italianos rejeitaram a proposta avançada por Matteo Salvini (líder da Liga e atual ministro do Interior) para que a votação da moção de censura apresentada contra o Executivo acontecesse já esta quarta-feira. De notar que foi Salvini a apresentar essa moção, por acreditar que a aliança entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas já não é viável. Leia a notícia completa na TSF (acesso livre).