Quem é o funcionário público “típico”?

Em média, os funcionários públicos levam para casa, todos os meses, 1.482,5 euros de remuneração base. Este dado foi avançado pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. A completar o retrato do funcionário público “típico” está a escolaridade média — é mais comum os trabalhadores terem completado o secundário ou terem ficado nos graus inferiores — e a idade média: 47,4 anos. A carreira com mais funcionários é a de assistente operacional e o género mais frequente é o feminino.