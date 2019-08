Portuguesa Berd exporta 125 pontes modulares para o Peru

A Berd, empresa portuguesa de engenharia de pontes, já está a exportar para o Peru 125 pontes modulares, no valor de 17 milhões de euros. A primeira entrega foi realizada em julho e está previsto que a entrega final chegue ao destino até ao meio de agosto.

A ponte modular está a atravessar os oceanos por barco e foram necessários cerca de 300 contentores neste processo. Segundo Pedro Pacheco, presidente executivo da Berd, “as 125 pontes modulares já estão a ser entregues no Peru”.

A empresa portuguesa venceu o concurso internacional, lançado pelo Ministério dos Transportes e Comunicações Peruano, para o fornecimento de pontes modulares, com vãos entre os 15 a 60 metros. Pedro Pacheco assegura que este negócio “representou uma poupança de cerca de 25% ao Governo peruano em relação aos concursos anteriores”.

Para Pedro Pacheco, vencer este concurso internacional no Peru, a par com os principais players mundiais do setor, representa um enorme reconhecimento”, refere.

Montagem da ponte vai durar uma semana

A montagem das 125 pontes modulares no Peru vai demorar apenas uma semana e vai contar com o apoio de um equipa reduzida de homens. A facilidade e a rapidez de montagem são uma prioridade para a Berd. Segundo o presidente executivo da Berd, “estas pontes são compostas por um reduzido número de peças fáceis de montar e estão envolvidas neste processo cerca de 6.000 toneladas de aço”.

Para além de estar a enviar as 125 pontes modulares para o Peru, a Berd, que é um spin-off da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), está atualmente a desenvolver projetos na Alemanha, Turquia, Colômbia, Egito e Eslováquia. Está presente nos cinco continentes e tem clientes/projetos na Alemanha, Bélgica, Brasil, Colômbia, Egito, Eslováquia, Espanha, França, México, Peru, República Checa, Turquia, entre outros.

Com uma exportação de mais de 97%, a Berd investe recorrentemente cerca de 25% dos custos fixos em I&D, aplicados na pesquisa e desenvolvimento de novas soluções em metodologias de construção de pontes. Pedro Pacheco acredita que a “aposta em I&D, aliada a um intenso e sistemático estudo de métodos construtivos, permite a customização de cada projeto, visando minimizar os custos e o tempo de construção, bem como aumentar a eficiência e garantir padrões elevados de segurança”, destaca.

Berd alcança recorde mundial na Turquia

O investimento já está a dar frutos e a Berd alcançou um recorde mundial na Turquia. A empresa portuguesa, desenvolveu o M1 que é uma solução para a construção de pontes, tendo em conta que permite a execução de vãos de 90 metros através do método de betonagem in situ em apenas 14 dias.

Através deste equipamento desenvolvida pela Berd, o M1, a construção das pontes tornou-se mais rápida, mais eficaz, mais ecológica e com um custo inferior. Segundo Pedro Pacheco, “devido a este método, a obra na Turquia, tornou-se mais sustentável e ecológica, dado que foi conseguida uma redução de betão equivalente a 35 mil camiões e mais de 20 mil toneladas de CO2”.









Pedro Pacheco explicou que antes do M1 apenas eram executados, com este método construtivo, vãos até 78 metros. A sua utilização é particularmente indicada para a execução de pontes com grandes vãos (acima dos 70 metros). O M1 representa uma inovação tecnológica que permite novos limites à construção de tabuleiros de pontes e viadutos”, salienta.

Pretendemos ser líder mundial na nossa área atuação. Pedro Pacheco Presidente executivo da Berd

A Berd prevê uma faturação de 20 milhões de euros em 2019 e, segundo o presidente executivo, o objetivo é “ser líder mundial na sua área atuação”. Um dos objetivos da Berd para o último trimestre deste ano é a entrada em novos mercados, nomadamente América do Sul e África.