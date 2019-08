Seis ‘episódios’ de Soares dos Santos no ECO24 (em vídeo)

O empresário Alexandre Soares dos Santos, antigo presidente da Jerónimo Martins, morreu esta sexta-feira, aos 84 anos.

Alexandre Soares dos Santos, o histórico fundador e líder da Jerónimo Martins, foi o primeiro convidado no novo programa ECO24, uma parceria entre o ECO e a TVI24. Durante cerca de uma hora, o empresário, que é também um dos portugueses mais ricos, queixou-se da falta de capacidade da banca portuguesa (que é cada vez mais espanhola) para financiar grandes empresas nacionais no estrangeiro. Falou ainda das baixas margens do negócio do Pingo Doce em Portugal e de como defende um salário mínimo superior ao atual. Reveja aqui os momentos mais marcantes da entrevista.

