Já abriu o maior rooftop bar da cidade do Porto

Chama-se Lift Rooftop ViaCatarina, está localizado no 14.º piso do parque de estacionamento do Via Catarina Shopping e tem uma vista de cortar a respiração. Conta com uma área total de 500 metros quadrados e tem capacidade para 70 pessoas sentadas.

Com vistas privilegiadas para a Torre dos Clérigos, Mercado do Bolhão, Sé do Porto, Ponte do Freixo e outros monumentos emblemáticos, o Lift Rooftop ViaCatarina “era um estacionamento e atualmente é o maior rooftop bar da Invicta e, provavelmente, do país”, refere com orgulho o proprietário, Diogo Teixeira. Foi construído de raiz e demorou cerca de dois meses até estar concluído. “Foi tudo pensado e projetado a pormenor”, refere Diogo Teixeira.













Foi inaugurado dia 1 de agosto e encontra-se numa das ruas mais movimentadas da cidade do Porto. O proprietário do espaço refere que “está a ser um sucesso. Recebemos imensos turistas e nativos e as opiniões são muito positivas”. O Lift Rooftop ViaCatarina está a aberto todos os dias do meio-dia às onze, à exceção de quinta, sexta e sábado que encerra à meia-noite. Não precisa preocupar-se com o estacionamento pois o mesmo é gratuito das oito da noite até à uma da manhã.

Petisco, tábuas de enchidos, comida mexicana ou até opções mais saudáveis são várias as iguarias que pode degustar no Lift Rooftop ViaCatarina. Para acompanhar pode optar por um dos muitos cocktails disponíveis – os preços podem variar entre os 7,50 euros e os dez euros. Os cocktails e as cervejas artesanais são os produtos com mais saída. O Lift Rooftop ViaCatarina também serve almoços que rondam os dez euros por refeição, com bebida incluída.

Dia 31 de agosto Diogo Teixeira tem planeada uma festa que ainda está no segredo dos deuses. Revela que é uma “festa que nunca aconteceu no Porto”. Levantou um pouco o véu e contou ao ECO que aos fim de semana as festas vão contar com a presença de DJs conhecidos de Berlim, Amesterdão e Londres e que o estilo de música será soul, R&B e hip hop e house.