A Alemanha só conseguiu compradores para 824 milhões de euros naquela que foi a primeira emissão de obrigações a 30 anos com juro negativo no mundo, menos de metade da meta de dois mil milhões de euros.

O juro médio das obrigações com maturidade em 2050 fixou-se em -0,11%, um mínimo recorde, de acordo com a Bloomberg, com o Bundesbank, o banco central alemão, a ficar com cerca de dois terços da dívida em leilão. O juro negativo significa que o Governo alemão, na prática, está a ser pago para emprestar a 30 anos.

No início de agosto, o juro das obrigações alemãs a 30 anos a negociar no mercado desceu abaixo de 0%, o que seria já um indício. “Tecnicamente, é um leilão falhado”, afirmou Jens Peter Sorensen, analista chefe do Danske Bank, à Bloomberg.

“Mostra que existe menos procura por obrigações a 30 anos com juros negativos”, afirmou Marco Meijier, especialista em obrigações de taxa fixa no BNP Paribas, acrescentando, contudo, que não antecipa que os juros subam muito na Europa.

Os especialistas consideram que foi um teste decisivo para mostrar o quão disposto o mercado está para comprar obrigações alemãs a 30 anos com um juro de cupão zero. As obrigações alemãs são consideradas um ativo de refúgio, ou seja, um investimento que oferece maior segurança em momentos de crise.

Todas as maturidades das obrigações alemãs estão atualmente com rentabilidades abaixo de zero, o que significa que os investidores estão, no fundo, a pagar ao Governo alemão para deterem os seus títulos de dívida pública, uma estratégia que pode revelar-se rentável se, mais tarde, outros investidores estiverem dispostos a pagar mais para a deter.