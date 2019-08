Revista de imprensa internacional

O Presidente italiano, Sergio Mattarella, inicia esta quarta-feira o processo de consultas junto dos vários partidos com assento parlamentar, para que se encontre um novo governo. Na Alemanha, Merkel deverá dizer não a uma proposta de Boris Johnson para deixar cair o backstop, um mecanismo de salvaguarda para evitar uma fronteira física entre as Irlandas. No Brasil, vem aí uma onde de privatizações.

China confirma detenção de funcionário do consulado britânico

A China deteve um funcionário do consulado do Reino Unido em Hong Kong, confirmando as notícias que davam conta da sua detenção. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Geng Shuang, adiantou que o funcionário do consulado britânico Simon Cheng foi alvo de um processo de detenção administrativa de 15 dias em Shenzhen. A mesma fonte acrescentou que se trata de um assunto interno chinês e não um conflito diplomático, frisando que Cheng é um cidadão de Hong Kong.

Presidente italiano inicia consultas para formação de novo governo

O presidente de Itália, Sergio Mattarella, inicia esta quarta-feira as consultas junto dos partidos para tentar encontrar uma saída para a crise política no país, após a demissão do primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciada esta terça-feira. Mattarella vai ter encontros com todos os partidos no Parlamento, um por um, para que se chegue a um acordo de coligação para a formação de um novo governo

Fundador da Huawei alerta que empresa está “num momento de vida ou de morte”

Ren Zhengfei, fundador da Huawei, alertou que a empresa se encontra “num momento de vida ou de morte” e sugeriu aos funcionários que não estão com muito trabalho que formem um “esquadrão de comando” com o intuito de explorarem novos projetos. Num comunicado interno, Ren Zhengfei refere que “quem não cumprir com o plano de produtividade da empresa, verá o seu salário ser cortado a cada três meses” e, na pior das hipóteses, podem mesmo ser despedidos.

Merkel recebe Boris Johnson para discutir Brexit

Boris Johnson desloca-se esta quarta-feira a Berlim, naquela que é a primeira viagem oficial ao exterior enquanto primeiro-ministro, para um encontro com a chanceler alemã, Angela Merkel. Em cima da mesa estará o Brexit, mais concretamente a proposta de Johnson para que se deixe cair a ideia do backstop, um mecanismo de salvaguarda para evitar o regresso de uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte após a saída do Reino Unido da União Europeia. Merkel deverá rejeitar a “sugestão” de Johnson, segundo um responsável alemão próximo da chanceler.

Brasil vai privatizar 17 empresas públicas até final do ano

Os Correios e a Eletrobras estão entre as empresas públicas que o governo de Jair Bolsonaro quer privatizar. O ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, revelou esta terça-feira que até final do ano 17 companhias estatais vão ser vendidas. “As coisas estão acontecendo devagarzinho, vai uma BR Distribuidora aqui, daqui a pouco vem uma Eletrobras, uma Telebras, daqui a pouco vem também os Correios, está tudo na lista. Amanhã devem ser anunciadas umas 17 empresas só para completar o ano. Ano que vem tem mais”, anunciou Paulo Guedes.

