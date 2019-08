A bolsa de Lisboa acordou com energia, o que lhe permite iniciar o dia em linha com os ganhos nas principais praças europeias, graças ao bom desempenho da Galp, EDP e EDP Renováveis. Também o BCP dá um contributo positivo no arranque da sessão.

Com 11 cotadas em alta, o PSI-20 soma 0,24% para 4.832,69 pontos. O principal índice português está a ser impulsionado sobretudo pelo setor energético, onde a petrolífera soma 0,87% para 12,71 euros. No universo EDP, enquanto a empresa de renováveis se apresenta em alta de 0,52%, a utility liderada por António Mexia avança 0,33% para 3,356 euros.

Destaque ainda para o BCP, que vê os seus títulos avançarem 0,69% para 0,2038 euros, tentando recuperar das perdas significativas nas últimas semanas. O título apresenta uma desvalorização de 12% em agosto, já depois de ter caído 15% em julho.

O melhor desempenho pertence, porém, à Corticeira Amorim, que abriu em alta de 1,78% para 9,17 euros.

Lisboa acompanha o sentimento positivo que se vive um pouco por toda a Europa. O índice de referência do Velho Continente, o Stoxx 600, soma 0,2%. Em Frankfurt, o principal índice DAX-30 ganha 0,3%. Madrid e Paris também seguem em terreno positivos, com ganhos entre 0,4% e 0,5%. Assim como Milão, onde o FTSE-MIB valoriza 0,4% para 20.562,7 pontos, apesar a maior instabilidade política que se vive em Itália, após a demissão do primeiro-ministro Giuseppe Conte, anunciada esta terça-feira.

(Notícia em atualização)